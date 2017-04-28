Ortaca Jandarması 24 Saat Tetikte

Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ortaca-Dalyan yolu üzerinde yol kontrolü ve asayiş uygulaması yaptı.



İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekipleri tarafından Dalyan Mahallesi yolu üzerinde yapılan uygulamaya Vade isimli narkotik ve bomba arama köpeği de katıldı.



Ekipler, denetimlerde risk durumuna göre zaman zaman Vade ile arama yaptı.



Ortaca'da hafta sonu yapılacak olan bahar şenliği ve yüzme yarışları nedeni ile yaşanabilecek yoğunluk öncesi önlemlerini arttıran Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin yol kontrollerini Ortaca'nın farklı bölgelerinde oluşturulan denetim noktalarında sürdürüyor.



Ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra turizm sezonunun açılması ile birlikte bölgeye gelen misafirlerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla bu tür faaliyetlerin devam edeceğini bildirdi. - MUĞLA