Ortaca Emniyetinden Kaçak Tütün Operasyonu

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde 172 kilo kaçak tütün ele geçirildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde tütün ve tütün mamulleri satışı yapan işyerlerinde eş zamanlı denetim yapıldı.Yapılan denetimde, 172 kilo 52 gram menşei belli olmayan kıyılmış tütün, 26 bin 500 adet sarılmış ve satışa hazır hale getirilmiş makaron sigara ele geçirildi.



4733 sayılı tütün ve alkol piyasası düzenleme kanununun ilgili maddeleri gereği menşei belli olmayan kıyılmış tütün ve TAPDK bandrollü makaronlara, TAPDK bandrollü tütünlerin ambalajları bozularak, doldurulmak suretiyle yasaya aykırı şekilde satışa sunulmasından dolayı idari para cezası uygulandı. Emniyet müdürlüğü yetkilileri denetimlerin devam edeceğini bildirdi. - MUĞLA