Ortaca Dolu Yağışı Meyve Bahçelerinde Zarar Yol Açtı

Dolu yağışı meyve bahçelerinde zarar yol açtı



MUĞLA'nın Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman ilçeleri, dolu yağışı nedeniyle başta ilçe merkezleri olmak üzere özellikle yüksek kesimleri beyaza büründü. Meyve bahçelerinde hasar oluştuğu kaydedildi.



Ortaca'da Köyceğiz ve Dalaman ilçeleri, bugün öğle saatlerinde başlayan ve kısa süren dolu yağışından olumsuz etkilendi. İlçe merkezi de olmak üzere kent genelinde etkili oldu. Sahiller, narenciye bahçeleri dolu yığınlarıyla kaplandı. Bölge halkı, çevreyi beyaza bürüyen dolu yığınlarıyla oynayarak kartopu savaşı yaptı. Bazıları da özçekim yaparak anı ölümsüzleştirdi.



BAHÇELERDE ZARAR MEVCUT



Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, "Dolu ve fırtına olayının yaşandığı başta Ortaca olmak üzere Köyceğiz ve Dalaman'da, bu yıl narenciye de rekolte kaybı beklenmektedir. Bunlarda yaşanacak rekolte kaybı ihracatı da olumsuz etkileyecektir" dedi.



Dolu nedeniyle ilçe geneli sahiller ve bahçelerin tamamını kaplayan beyaz örtü, bir süre yağmurla birlikte eridi. Kentte dolu yağışının ardından şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle Dalaman'ın Çille Koyu'nda demirli 12 metre uzunluğundaki 2 yolcu ayrı teknesi, alabora oldu. Rüzgarın etkisinin yitirmesinin ardından teknelerin kurtarılması için çalışma yapılacağı öğrenildi.