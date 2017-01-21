Ortaca'da Şiirler Sokakları Süslüyor

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Genç Kalemler Projesi kapsamında şiir yazan Ortacalı öğrencilerin şiirleri billboardlarda şehrin sokaklarını süslüyor.



Ortacadaki farklı okullarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretmenlerinin teşviki ile yazdığı şiirlerden seçilen on şiir karne günü billboardlarda sergilenerek öğrencilere sürpriz yapıldı.



Ortacalıların beğeni ile karşıladığı bu sürpriz öğrencileri de heyecanlandırdı. billboardlarda şiirlerini gören öğrenciler mutlu olduklarını ifade ettiler.



Projenin ilçe koordinatörlüğünü yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ekrem Gürhan, "Bu etkinlikle şiiri okulların duvarları arasından çıkarıp sokağa, hayata dahil etmek istedik. Tema olarak da dostluk, kardeşlik, doğanın güzellikleri, Atatürk sevgisi, 15 Temmuz Demokrasi mücadelesi ve vatan sevgisi gibi konularla da halka da ortak değerlerimizde bir olma çağrısı yapmak istedik. Aslında bu çağrıyı da şiirlerı yazan öğrenciler yaptı. Aldığımız tepkiler bu mesajın yerine ulaştığını gösteriyor. Bu sa bizi mutlu etti." diyerek düşüncelerini ifade etti.



Emekli öğretmen Günnur Karaağaç ise; "Bugün sabahleyin uyandığımızda ilçemizin çeşitli yerlerinde billboardlarda şiirler gördük. Bunlar öğrencilerimizin çeşitli konularda, şiir yazarak, şiir dünyamıza genç kalemler olarak katkı sunmuşlar. Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Milli Eğitim Bakanlığına bu çalışmasından dolayı ve gençlere vermiş olduğu katkıdan dolayı teşekkür ederim. Şiire yeni başlamış çocuklar ve gençler için onları yüreklendirmek. Şiir dünyasına bir adım attırmaktır. Bu projeyi canı gönülden destekliyorum ve bu şiir yarışmasında başarı gösterip panolara taşınan öğrencileri kutluyorum." dedi. - MUĞLA