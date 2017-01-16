Ortaca'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde gün boyu devam eden şiddetli yağışın ardından öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yaşamı olumsuz etkiledi.



Güzelyurt mahallesinde bazı evleri su basarken, aşırı yağışlardan dolayı tarım arazileri sular altında kaldı. Yaklaşık 10 dakika süresince fındık büyüklüğünde yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü.



1970 yılından bu yana Ortaca yaşadığını aktaran muhasebeci Hayati Tosun, "böyle iri dolunun yağdığını ben görmedim. İnşallah meyvelere zarar vermemiştir" dedi.



Enver Korkut, kapalı olan ve bakımı yapılmayan büzler yüzünden ev ve bahçelerini su bastığını dile getirdi. Güzelyurt mahallesinde oturan Kaan Orhan ise her yıl aynı çileyi çektiklerini söyledi. Orhan, "her sene burası böyle su altında kalıyor. Evimize girmekte zorluk çekiyoruz. Hayvanlarımız var, bakımına çıkmakta, işlerini görmekte suyun içinde zorluk çekiyoruz. Sadece yapacakları bir su yolu açmak. Ama yıllardan beri hiçbir faaliyet yok" diye tepki gösterdi. - MUĞLA