Ortaca'da SGK uygulamaları hakkında ilgililere seminer düzenlendi.
Ortaca Kent Konseyi salonunda düzenlenen seminer Muğla Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı Vekili Özkan Arslan tarafından verildi. Ortaca' da faaliyet gösteren mali müşavir, muhasebeci ve kuruluşların insan kaynakları yetkililerinin katıldığı seminerde katılımcılara SGK uygulamaları, güncel değişiklikler anlatılırken katılımcılardan gelen sorularda yanıtlandı. Muğla Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı Vekili Özkan Arslan; "Muğla'nın tüm ilçelerinde düzenlediğimiz bilgilendirme seminerlerinin bu günkü durağı Ortaca' da mali müşavir, muhasebeci ve kuruluşların insan kaynakları yetkilileri ile verimli bir çalışma oldu. İlginin yoğun olmasından memnuniyet duydum. Tüm katılımcılara teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA
Ortaca'da Sgk Uygulamaları Semineri
Ortaca’da SGK uygulamaları hakkında ilgililere seminer düzenlendi.
Ortaca'da SGK uygulamaları hakkında ilgililere seminer düzenlendi.