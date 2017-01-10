Ortaca'da PTT Şubesi'nden Hırsızlık Girişimi

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'ndeki PTT Şubesi'nin camını kırıp içeri giren bir kişi, hırsızlık yapmak istedi. Ancak girdiği gişe odasının alarmı çalınca korkuya kapılan hırsız, bir şey çalamadan kaçtı. Hırsızın kim olduğunu araştıran polis, yakalanması için çalışma başlattı.



Olay, bugün saat 06.00 sıralarında, Ortaca PTT Şubesi'nde meydana geldi. Mesai öncesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden arka sokağında bulunan kapalı PTT şubesine gelen yüzü kar maskeli bir hırsız, işletmenin camını kırarak içeri girdi. Muhasebe odasını girip değerli bir şeyler arayan ardından kargo bölümünü kontrol eden hırsız, son olarak gişelere yöneldi. Ancak gişelerin bulunduğu bölümün kapısını açınca alarm çaldı. Korkan hırsız, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, camı kırılan PTT şubesine hırsızın girdiğini belirledi. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Yapılan kontrolde, herhangi bir şeyin eksik olmadığı belirlendi. Hırsızın kim olduğunu araştıran polis, yakalanması için çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.



- Muğla