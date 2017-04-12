Ortaca'da Okul Yararına Kermes

Ortaca ilçesinde, Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi yararına kermes düzenlendi.



Okul Aile Birliği tarafından İlçe Pazar yerinde ve Tören alanında düzenlenen her iki kermese ilgi yoğun olurken, kermesten elde edilecek gelirin okulun ihtiyaçları için kullanılacağı bildirildi.



Kermeste veliler tarafından yapılan kek, börek ve çeşitli yiyecekler kısa süre içerisinde satıldı.



Kermesin okul yararına yapıldığını belirten Ortaca Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Dilek Tatar; "Bize destek olan tüm katılımcılara, emeği geçen öğretmen, veli ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi. - MUĞLA