Ortaca'da Miniklere Trafik Eğitimi

Ortaca Balcı Sürücü Kursu tarafından Polis Haftası nedeni ile Anaokul ve İlkokul öğrencilerine trafik eğitimleri verildi.



İlçedeki çeşitli okullarda verilen eğitimlerde Ortaca Balcı sürücü kursu eğitmenlerince minik öğrencilere trafik bilgileri anlatıldı.



Balcı Sürücü Kursu Müdürü İpek Balcı konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce Polis Haftası nedeni ile hazırlanmış olan program çerçevesinde ilçemiz Anaokul ve ilkokul öğrencilerine trafik konulu eğitimler verdik. Amacımız küçük yaşlardaki çocuklarımıza trafik bilincini aşılamak ve anlatmak. Eğitmenlerimizce verilen bilgilendirme eğitimleri oldukça başarılı geçti. Bu tür eğitim çalışmalarımız yıl boyunca devam edecek" dedi. - MUĞLA