Ortaca'da Kaçak Tütün Operasyonu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 172 kilogram kaçak tütün ve 26 bin 500 adet makaron ele geçirildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde tütün ve tütün mamülleri satışı yapan iş yerlerine eş zamanlı olarak denetim başlattı.



Kontrollerde 172 kilo 52 gram menşei belli olmayan kıyılmış tütün, 26 bin 500 adet sarılmış ve satışa hazır halde makaron sigara ele geçirildi.



İş yerlerine idari para cezası uygulanırken, polisin denetimlere devam edeceği belirtildi.