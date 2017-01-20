Ortaca'da Atatürk Bulvarı Yenileniyor

Ortaca'nın en işlek bulvarında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleme çalışmaları başlatıldı.



Yaklaşık 3,5 kilometrelik Atatürk bulvarının bin 600 metrelik ilk etabı ihale edildi. 6.5 milyon liraya mal olan bulvarın yenileme çalışmaları Muğla Büyükşehir Belediyesinin öz kaynakları ile yapılıyor. Yolun ikinci etabı olan kalan kısmı ise yapılacak olan ihalenin ardından başlayacak.



Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, yol yapım ve düzenleme çalışmalarının Ortaca-Dalyan yolu, Sarıgerme yolu Kemal Şahin bulvarı ve şehir merkezindeki Atatürk bulvarında devam ettiğini söyledi.



Karaçelik, "Atatürk bulvarındaki çalışmalar Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından başlatıldı ve 2 etapta gerçekleştirilecek. İlk etap ihale edilerek Fethiye kavşağından başladı ve şehir merkezine doğru bin 600 metrelik bir bölüm gidiş dönüş olarak düzenlenecek. Şu anda Telekom, Aydem, Muski'nin altyapı çalışmaları başladı" dedi.



Atatürk bulvarının daha güzel ve düzenli bir görünüme kavuşacağını ifade eden Karaçelik "Atatürk bulvarı sıcak asfalt olacak. Peyzaj ve yayaların rahatlıkla yürüyebileceği kaldırım düzenlemesinin yanı sıra bisiklet yolu, cep otoparkı yapılacak. Yaklaşık 4 ayda tamamlanması planlandı. İkinci etabında ise Dalyan yoluna bağlanacak" diye konuştu. - MUĞLA