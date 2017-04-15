Ortaca'da 97 Sandıkta 35 Bin Seçmen Oy Kullanılacak

Yarın yapılacak Anayasa Değişikliği Halk oylaması için Ortaca'da hazırlıklar tamamlandı.



35 bin 388 kayıtlı seçmenin olduğu Ortaca'da oy verme işlemi saat 08: 00 ve 17: 00 arasında olacak.



İlçe genelinde kurulacak 97 sandıkta 600 sandık görevlisi ve siyasi parti temsilcileri görev yapacak.



Halk oylamasında, "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranlı sarı renkteki zarflara, beyaz renk üstünde "Evet", kahverengi renk üstünde "Hayır" ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulaları ile tercih mührü kullanılacak. - MUĞLA