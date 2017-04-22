Ortaca'da 50 Kovan Arı Telef Oldu

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'ndeki bir bal üreticisinin 50 kovan arısı, belirlenemeyen bir nedenle telef oldu.



Ortaca'nın kırsal mahallesi Arıkbaşı Mahallesi'nde bal üretimi yapan 65 yaşındaki Zeki Kaba'ya ait toplam 50 kovan arı, dün telef oldu. Ortaca İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü inceleme başlatarak, kovanlardan numune aldı. Numunelerin İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildiği belirtildi.



Olaydan bir gün önce kontrol ettiğinde herhangi bir sorunun bulunmadığını belirten Zeki Kaba, "Sabah tekrar kontrole gittiğimde hepsi telef olmuştu. Bir yıllık emeğimiz heba oldu. Yaklaşık 40 bin lira maddi zarara uğradık. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bu tarım ilacı olamaz. Biri veya birileri arılarımızı bilinçli olarak katlediyor. Yıllardır arıcılık yapıyorum. Tarım ilacı olsa, arıların tamamı telef olmaz. Ama arılarımızın tamamı telef oldu. Geçen hafta da yan tarafta bulunan komşumun 200 kovan arısı aynı şekilde telef oldu. Bunu yapan insan olamaz. Şikayetçiyim" dedi.



Arı ve bitki üreticilerinin ilaçlama konusunda devamlı uyarıldığını söyleyen Ortaca İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Okan Bilgiç ise, "Arılar, arı ürünlerinin üretimi yanında, bitkilerde tozlaşmayı sağlayarak meyve ve tohum oluşumuna da yardım ederler. Bu nedenle bal arılarının korunmasında arıcılarla birlikte bitki üreticilerine de görevler düşmektedir. Bu anlamda, arılarla çiçekler arasında milyonlarca yıldan beri var olan karşılıklı yarar ilişkisine dayanan işbirliği, bitki üreticisi ile arıcı arasında da sağlanmalıdır. Arıların ilaç uygulamalarının zararlı etkilerinden korunmasında arıcı ve bitki üreticisi tarafından alınabilecek önlemler vardır. Arıcılar, daha az risk taşıyan arılık yeri seçmelidir. Kolay taşınabilen, havalandırması iyi, gezici arıcılık için uygun kovanlar kullanmalıdır. Arılıkta suluk bulundurularak arıların tehlikeli olabilecek başka kaynaklardan su almaları en aza indirilmelidir. Bitki üreticileri ise, bir zorunluluk yoksa ilaçlamaları bitkilerin çiçeklenme dönemlerinde yapmamalıdırlar. Arılar için daha az tehlikeli olan ilaçlar seçilmelidir. Toz ilaçlar yerine sıvı ilaçlar tercih edilmelidir. İlaçlamalar arıların kovanda oldukları akşam saatlerinde yapılmalıdır. Ne zaman ilaçlama yapılacağı önceden çevredeki arıcılara bildirilmelidir" dedi.



Muğla Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, arıları telef olan arıcıları ziyaret ederek, durumu yerinde inceledi.



- Muğla