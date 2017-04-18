Ortaca'da 200 Kovan Arı Telef Oldu

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde iki kardeşe ait toplam 200 kovandaki arılar telef oldu. Bal arılarının tarımsal ilaçlar nedeniyle telef olduğu sanılırken, kesin ölüm nedenin tespiti için inceleme başlatıldı.



Arıcılık yapan Mehmet Aydın (47) ve kardeşi Mustafa Aydın (40), kırsal Arıkbaşı Mahallesi'ndeki 200 kovandaki arılarının geçen 16 Nisan'da telef olmasıyla şoke oldu. İki kardeş durumu Ortaca İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Ortaca İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü uzmanları inceleme başlatarak, kovanlardan numune aldı. Alınan numuneler İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi.



Arıların kullanılan tarımsal ilaçlar nedeni ile telef olduğunu iddia eden Mustafa Aydın, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesini ve başkalarının da aynı durumla karşı karşıya kalmamaları için önlem alınmasını istedi. 15 Nisan Cumartesi akşamı arılarını kontrol ettiğinde herhangi bir sorun bulunmadığını belirten Mustafa Aydın, "Sabah tekrar kontrole gittiğimde hepsi telef olmuştu. Bir yıllık emeğimiz heba oldu. Yaklaşık 200 bin lira maddi zarara uğradık. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Şikayetçiyiz" diye konuştu.



"İLAÇLAMA YAPILACAĞI ÖNCEDEN BİLDİRİLMELİ"



Arı ve bitki üreticilerinin ilaçlama konusunda devamlı uyarıldığını söyleyen Ortaca İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Okan Bilgiç "Arılar, arı ürünlerinin üretimi yanında, bitkilerde tozlaşmayı sağlayarak meyve ve tohum oluşumuna da yardım ederler. Bu nedenle bal arılarının korunmasında arıcılarla birlikte bitki üreticilerine de görevler düşmektedir. Bu anlamda, arılarla çiçekler arasında milyonlarca yıldan beri var olan karşılıklı yarar ilişkisine dayanan işbirliği, bitki üreticisi ile arıcı arasında da sağlanmalıdır. Arıların ilaç uygulamalarının zararlı etkilerinden korunmasında arıcı ve bitki üreticisi tarafından alınabilecek önlemler vardır. Arıcılar, daha az risk taşıyan arılık yeri seçmelidir. Kolay taşınabilen, havalandırması iyi, gezici arıcılık için uygun kovanlar kullanmalıdır. Arılıkta suluk bulundurularak arıların tehlikeli olabilecek başka kaynaklardan su almaları en aza indirilmelidir. Bitki üreticileri ise, bir zorunluluk yoksa ilaçlamaları bitkilerin çiçeklenme dönemlerinde yapmamalıdırlar. Arılar için daha az tehlikeli olan ilaçlar seçilmelidir. Toz ilaçlar yerine sıvı ilaçlar tercih edilmelidir. İlaçlamalar arıların kovanda oldukları akşam saatlerinde yapılmalıdır. Ne zaman ilaçlama yapılacağı önceden çevredeki arıcılara bildirilmelidir" dedi.



- Muğla