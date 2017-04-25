Ortaca'da 172 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'ndeki büfeleri denetleyen polis, toplam 172 kilo 52 gram kaçak tütün ele geçirdi.



Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri dün, büfeleri denetledi. İlçe genelinde yapılan denetimde toplam 172 kilo 52 gram menşei belli olmayan kıyılmış tütün ve 26 bin 500 adet sarılmış ve satışa hazır hale getirilmiş makaron ele geçirildi. Gümrük kaçağı ürünlere el konuldu. Kaçak ürün satan 3 işletme hakkında yasal işlem uygulandı. Denetimlerin süreceği bildirildi.



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