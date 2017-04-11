Ortaca Belediyespor, Tarihinin En Başarılı Sezonunu Kutladı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2'nci sezonunu tamamlayan Ortaca Belediyespor, tarihinin en başarılı dönemini yaşayarak ligi 4'üncü sırada bitirdi.



Başaralı geçen sezonun ardından kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular Dalyan Mahallesinde bulunan Günlüklü Restoranda bir araya geldi.



Birlik, beraberlik mesajının verildiği gecede, kulüp yöneticileri ve futbolcular sezon boyunca desteklerini esirgemeyen taraftarlara teşekkür ettiklerini vurguladı.



Ortaca Belediyespor takımını tebrik ettiğini ifade eden Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, "sezona iyi başlayan ve aldığı galibiyetler ile adından söz ettiren takımımız, ilerleyen donemde biraz tökezlemiş olsa da, 2'nci defa yer aldığı bölgesel amatör ligi 4'üncü sırada tamamlayarak tarihinin en başarılı sezonuna imza attı. Gelecek sezonda başarılarının devam etmesini dileyerek, kulüp yönetimine, oyunculara ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu. - MUĞLA