Ortaca Belediyespor'da Hedef Türkiye Şampiyonası

Ortaca Belediyespor U-19 takımı, Milas Belediye Beçin Gençlikspor ile şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek.



17 Nisan Pazartesi günü Muğla'da oynanacak karşılaşmada Ortaca Belediyespor U-19 takımı, Muğla şampiyonu olabilmek için mücadele edecek.



Ortaca Belediyespor tesislerinde maçın hazırlıklarını sürdüren U-19 takımı, Milas temsilcisini yenmesi halinde Muğla şampiyonu olarak, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.



U-19 takımı ile birlikte tesislerde hazırlıklarını sürdüren U-16 takımı da Play-off karşılaşmalarında başaralı olarak Ortaca ve Muğla'yı Türkiye şampiyonasında temsil etmeyi hedefliyor.



Ortaca Belediyespor alt yapı antrenörü Serdar Işık, U-19 takımının B gurubunu lider olarak tamamladığını ifade ederek; "A gurubunda ise Milas Belediye ile Pazartesi günü Muğla'da final maçı oynayacağız. İlçemizi en iyi şekilde temsil etmek ve Muğla şampiyonu olarak ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil etmek istiyoruz. Hazırlıklarımız devam ediyor. Takımımıza güveniyoruz. Allah'ın izniyle finali kazanarak adımızı Türkiye şampiyonasına yazdıracağız." dedi.



Ortaca Belediyespor antrenörlerinden Levent Şenol ise U-15 ve 17'nin ardından U-19'un final maçı oynayacağını dile getirdi.



U-16 takımının da lider konumda olduğunu vurgulayan Şenol; "Son 2 maçımız var. Matematiksel olarak garantiledik ama bizim hedefimiz daima ligi en üstte bitirebilmek. Play-off maçlarında başaralı olarak, Ortaca Belediyesporumuzu; Türkiye şampiyonasında temsil etmeyi istiyoruz." diye konuştu. - MUĞLA