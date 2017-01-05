Orta ve Doğu Avrupa'yı Kar Fırtınası Vurdu





Avrupa'nın doğu ve orta kesimlerinde dondurucu soğuklar ve kar fırtınası günlük hayatı olumsuz etkiledi. Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Avusturya'da tipi nedeniyle bazı noktalarda ulaşım durdu. Enerji nakil hatları zarar gördü. Macaristan'da hava sıcaklıklarındaki hızlı düşüşler sonrası başkent Budapeşte'den geçen Tisza Nehri dondu. Polonya'nın bazı bölgelerinde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Çetin kış koşullarının önümüzdeki haftasonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Orta Avrupa Hava durumu kar Doğu fırtınası vurdu Avrupayı Kar yağışı Kar fırtınası Orta Gepost: 05 januari 2017