Orta ve Doğu Akdeniz'de Kuvvetli Fırtına Bekleniyor

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, Orta Akdeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın akşama kadar etkili olacak kuvvetli fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı.



Mersin Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Orta Akdeniz'de rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde ve zaman zaman saatteki hızı 90 kilometreye kadar ulaşacak şekilde kuvvetli fırtına, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde ve saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkacak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 28 Ocak Cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Meteoroloji yetkilileri, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı denizcileri ve ilgilileri uyararak, tedbirli olunmasını istedi. - MERSİN