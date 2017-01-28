Orta Sahaya İki Takviye!

Transfere henüz nokta koymayan Fırtına, Fabian Orellana ve Josef Martinez için girişimleri hızlandırdı. 31 Ocak'a kadar iki orta sahayı da kadrosuna katmanın hesaplarını yapan Bordo-Mavililer, transferleri bitirmek için yoğun uğraş veriyor.

Ara transfer döneminin en hareketli takımı Trabzonspor'da gözler orta saha takviyesine çevrildi.

Başkan Muharrem Usta, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Bir 6-8 numara, bir de 10 numara peşindeyiz. Bunlar ara döneme yetişecek. 2 tane de ekstra transfer düşünüyoruz. Görüştüğümüz yıldızlar var. Gelecek seneye iyi bir takım oluşturmak istiyoruz" sözleriyle transferi henüz noktalamadıklarını açıklamıştı. Bordo-Mavililer'in bu noktada Celta Vigo'da forma giyen Fabian Orellana ile Torino'da top koşturan Josef Martinez için temaslarını sürdürdüğü, transferlerin ise an meselesi olduğu öğrenildi.

MARTİNEZ'DE FİYAT YÜKSELDİ



32 yaşındaki Şilili Orellana için Celta Vigo'ya resmi teklifini ilettiği belirtildi.

Trabzonspor'un ayrıca Torino'da forma giyen orta saha oyuncusu Josef Martinez için yaptığı teklifin ise İtalyan ekibi tarafından yeterli bulunmadığı bildirildi.

Fanatik Gazetesinin haberine göre 2014'te 3 milyon Euro karşılığında Young Boys'tan Torino'ya transfer olan 23 yaşındaki Venezuellalı hücum oyuncusu için Bordo-Mavililer fiyat yükselterek son bir teklif sundu ve beklemeye geçti. 31 Ocak'ta sona erecek transfer dönemi öncesi elini çabuk tutan Bordo-Mavili yönetimin, bu anlamda çalışmalarına hız verdiği, olası aksilik halinde ise transferlerin yaz dönemine sarkabileceği kaydedildi.