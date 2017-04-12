Orta Refüje Çıkan Otomobil Elektrik Direğine Çarparak Durabildi, 1 Yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil ilk olarak orta refüje çıktı ardından elektrik direğine çarparak durabildi.



11 AB 528 plakalı otomobilin sürücüsü Nesip Küçük, Bilecik Polisevi istikametinden şehir merkezine doğru seyir halindeyken Küçük Sanayi Sitesi önünde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil ilk olarak orta refüje çıktı ardından elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada başından yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Öte yandan yaşana kazada otomobil ön tarafından büyük hasar meydana gelirken, çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrildi. - BİLECİK