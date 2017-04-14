Orta Gelir Tuzağından Çıkışın Reçetesi 'Tekno Girişimcilik'
Türkiye'nin bir iPhone için 2 ton yaş çay üretmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Erhan Erkut, ucuza üretip pahalıya satılması gerektiğini belirterek, bu durumdan çıkış yolunun 'tekno girişimcilik" olduğunu belirtti.
Türkiye'nin bir iPhone için 2 ton yaş çay üretmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Erhan Erkut, ucuza üretip pahalıya satılması gerektiğini belirterek, bu durumdan çıkış yolunun 'tekno girişimcilik" olduğunu belirtti.
Kaynak: Dunya.com
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