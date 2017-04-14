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Orta Gelir Tuzağından Çıkışın Reçetesi 'Tekno Girişimcilik'
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Orta Gelir Tuzağından Çıkışın Reçetesi 'Tekno Girişimcilik'

Türkiye'nin bir iPhone için 2 ton yaş çay üretmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Erhan Erkut, ucuza üretip pahalıya satılması gerektiğini belirterek, bu durumdan çıkış yolunun 'tekno girişimcilik" olduğunu belirtti.

Orta Gelir Tuzağından Çıkışın Reçetesi 'Tekno Girişimcilik'

Türkiye'nin bir iPhone için 2 ton yaş çay üretmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Erhan Erkut, ucuza üretip pahalıya satılması gerektiğini belirterek, bu durumdan çıkış yolunun 'tekno girişimcilik" olduğunu belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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