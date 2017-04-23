Orta Asya'nın En İyi Erkek Mankeni 19 Yaşındaki Özbek Oldu

Kazakistan'ın eski başkenti Almaata'da düzenlenen "Luxury Brand Model Awards Central Asia 2017" tasarımcı ve mankenler yarışmasında Özbekistanlı 19 yaşındaki Abdülaziz Rustamov "Orta Asya'nın en iyi erkek mankeni" seçildi.



Almaata'da düzenlenen "Luxury Brand Model Awards Central Asia 2017" yarışmasında Özbekistanlı Abdülaziz Rustamov "Orta Asya'nın en iyi erkek mankeni" seçildi. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Çin ve Tacikistan'dan 280 katılımcıyla gerçekleştirilen yarışmada "En İyi Mankenlik Ajansı" ödülü de Özbekistanlı "Art Model Agency" kurucusu Nikita Koşlenko'ya verildi. Yarışma finalistleri "World Ethnic Fashion Week 17" ve "Global Fashion Week 17" moda haftalarına katılacak. Yarışma birincileri ise Güney Kore'nin başkenti Seul'da Haziran ayında düzenlenecek Luxury Brand Model Awards'ta Orta Asya'yı temsil edecek. - TAŞKENT