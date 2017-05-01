Orta Asya+Japonya Diyaloğu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 6'ncısı, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta gerçekleştirildi.



Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Japonya ve Orta Asya ülkeleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi meseleleri ve bölgesel konular ele alındı.



Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdildayev, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Aslov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov ve ev sahibi Türkmenistan'ın dışişleri bakanı Raşid Meredov ile Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kişida'nın katıldığı toplantıda, ticari-ekonomik, yatırım, tarım, ulaşım altyapısı ve lojistik sektörlerinde ortak projelerin hayata geçirilmesine ilişkin bölgesel iş birliğinin daha da geliştirilmesi konuları detaylı olarak gözden geçirildi.



Toplantıda ayrıca, istikrarlı kalkınma, iklim değişikliği, çevre koruma ve kültürel-insani iş birliğine dair meselelerde fikir alışverişinde bulunuldu.



Bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, uluslararası arenada iş birliği meselelerinin de masaya yatırıldığı toplantının ardından Orta Asya+Japonya Diyaloğu Katılımcı Ülkeleri Dışişleri Bakanları, ortak bildiri ile taşımacılık ve lojistik alanlarında bölgesel iş birliğini öngören yol haritasını imzaladı.



Afganistan kökenli uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çağrısı yer alan ortak bildiride, verimli sınır kontrolünün sağlanması alanındaki iş birliğinin önemi vurgulandı.



Bildiride ayrıca, Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasının doğrudan Orta Asya'nın güvenliği ve uluslararası güvenliğin sağlanmasında önemli bir faktör olduğu kaydedildi.



Ortak bildiride, karmaşık askeri-siyasi durumun devam ettiği Afganistan'da siyasi istikrarın sağlanması için Afganistan hükümeti ve halkına verilen desteğin sürdürüleceğine işaret edildi.



Toplantının ardından Tacikistan, 2017-2018 yılları için dönem başkanlığını teslim alırken, bir sonraki toplantının gelecek sene Duşanbe'de yapılması kararlaştırıldı.



Orta Asya+Japonya Diyaloğu Bölgesel İşbirliği, Orta Asya'da barış ve istikrarı desteklemek amacıyla 2004 yılında kurulmuştu.