Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Cinsel İstismar İddiaları

Fransız yargısı, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) cinsel istismar olaylarına karıştıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Fransız askerleri için takipsizlik kararı verdi.



Bangui Barosundan avukat Thierry Patrick Akoloza, AA muhabirine açıklamasında, OAC'de cinsel istismar suçu işledikleri öne sürülen Fransız askerlerin kendi ülkelerinde yargılanmalarının suçlamaların yeterince araştırılmamasına sebep olduğunu savundu.



Akoloza, "Bu askerler Fransa adına OAC'de görev yaptıkları için aslında Fransa'ya soruşturma açılması gerekiyordu. OAC'yi ilgilendiren bir dava olmasına rağmen soruşturma Fransa'da yürütüldü. OAC'de yaşayan mağdurlar dinlenmedi ve deliller yeterince toplanmadı. Bu yüzden dava dosyasının boş olması bizi şaşırtmadı. OAC hükümetinin de bu durumu göz önünde bulundurup söz konusu askerlerin ülkede yargılanmasını sağlaması gerekirdi." değerlendirmesinde bulundu.



Orta Afrikalıları Uluslararası Ceza Mahkemesinde temsil eden avukatlardan Me Mathias Barthelemy Moruba, suçlanan askerlerin Fransız oldukları için korunduklarını ve süreç boyunca hiçbir mağdurun ifadesine başvurulmadığını ileri sürdü.



Fransa basınında hafta başında yer alan bazı haberlerde, Fransız makamlarının, OAC'de 2014'te cinsel istismar olaylarına karışmakla suçlanan Fransız askerlerle ilgili soruşturmaya yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdiği ileri sürülmüştü.



OAC'deki iç karışıklıkların ardından sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla ülkeye konuşlanan Fransız askerleri, çok sayıda benzer olaya karışmakla itham ediliyor. Fransız yargısı suçlamalar kapsamında 2013-2014 yıllarında OAC'de çocukların cinsel istismarıyla suçlanan 14 Fransız askerinden 4'ünü aralıkta sorguya almıştı.