Orta Afrika Cumhuriyeti'nde İki Fas Askeri Hayatını Kaybetti

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görev yapan Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu'na (MONUSCO) mensup iki Faslı askerin hayatını kaybettiği bildirildi.



Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberinde, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırı sonucu MONUSCO'ya bağlı iki Fas askerinin hayatını kaybettiği kaydedildi.



Haberde, saldırıda hayatını kaybeden askerlerin, başkent Bangui yakınlarında yer alan Berya'da görev yaptıkları belirtildi.



Fas, bağımsızlığını kazandığı 1956 yılından bu yana BM çatısı altında bölgede istikrarı sağlamak üzere birçok Afrika ülkesine asker gönderiyor.