Örsdemir'den, Başkan Çoban'a Ziyaret

Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğüne atanan Mehmet Örsdemir, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyaret etti.



Ziyarette Örsdemir'e hayırlı olsun temennilerini ileten Başkan Çoban, yeni görevinde başarılar diledi. Örsdemir ise Başkan Çoban'a teşekkür ederek kente faydalı hizmetlerde bulunmak adına gayretli bir şekilde çalışacağını ifade etti. Posta İşletme Müdürü Mehmet Arslan'ın da bulunduğu ziyarette PTT Başmüdürlüğü'nün kente gerçekleştireceği yatırımlar konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR