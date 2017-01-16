Örnek Plastik Cerrahi Servisi Yapılan Törenle Açıldı

Şanlıurfa Valisi Göngör Azim Tuna öncülüğünde, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde örnek olarak restore edilen Plastik Cerrahi servisi yapılan törenle hizmete girdi.



Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna öncülüğünde, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başlatılan "Bir oda bin dua" kampanyasında örnek olarak yapılan plastik cerrahi servisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Hastanede 18 servisin yapılacağını söyleyen Vali Tuna, hayırseverlerin yardımlarını bu tür yerlere yapması temennisinde bulundu. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen açılışa, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'nın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Cihan Ekmen, Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı İsmail Bağıban, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile bazı STK temsilcisi ve hastane çalışanları katıldı.



Açılışı yapılan serviste incelemelerde bulunan Vali Tuna ve beraberindekiler, hayırlı olmasını diledi. - ŞANLIURFA