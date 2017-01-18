Ormek Kurslarına Büyük İlgi

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Merkezi'nin (ORMEK) her yaştan vatandaşın bilgi ve beceri kazanmasına, zamanını verimli kullanıp sosyalleşmesi ve ev ekonomisine katkı sağlamasına yönelik kursları sürüyor.



500'e yakın farklı alanda kurs açabilme imkanı olan ORMEK Altınordu, Fatsa ve Ünye şubelerinde 2016-2017 eğitim öğretim döneminde 9 bin 874 kursiyer başvuru yaptı. 85 branş ve 243 grupla yeni döneme başlayan ORMEK şubeleri, Bu süre içerisinde bin 72 kursiyerin mezun ve bin 19 kursiyerin de sertifika almasını sağladı.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, ORMEK ile vatandaşların bilgi ve beceri kazandığına dikkat çekti. Başkan Enver Yılmaz, "Büyükşehir olarak, bir yandan kentimizin imarını sürdürürken diğer yandan da vatandaşlarımıza katkı sunacak hizmetlerin öncüsü oluyoruz. Altınordu, Fatsa ve Ünye'de açtığımız ORMEK şubeleriyle insanımızın zamanını verimli kullanmasını sağladığımız gibi sosyal ve kişisel hayatına da önemli katkı sunuyoruz. Meslek ve sanat eğitimi kurslarımız, vatandaşımızın talebine göre artarak devam edecektir" dedi.



ORMEK'te her türlü kurs var



ORMEK şubelerinde kadın üst giysileri, turistik ve hediyelik eşya, tezhip, hüsn-ü hat, keçe aksesuarları, ebru, özel gün ve nikah şekeri yapımı, 4-6 yaş çocuk eğitimi ve çocuk etkinlikleri, 2. kademe okuma-yazma, drama, diksiyon, takı tasarımı, butik çikolata, pastacı çırağı, satranç, resim, doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşleyiciliği, katı ve sıvı kalorifer ateşleyiciliği, iş güvenliği işçi sağlığı, ev yemekleri hazırlama, filografi, kadın ve çocuk üst giyimleri dikimi, dantel anglez, gösteri sanatları, Kur'an-ı Kerim okuma, Osmanlıca, Arapça, İngilizce ve Fatsa ORMEK'te hafif düzeyde zihinsel engelli kursiyerler için açılan dekoratif ev aksesuarları hazırlama kursu vb. branşlarda eğitim veriliyor.



Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ücretsiz verilen kurslar sonunda yapılan sertifika sınavlarında başarılı olan kursiyerlere, yurt içinde geçerli Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitim Merkezi onaylı sertifika verilecek.



Devam zorunluluğunun olduğu ORMEK'te kursiyerler, modüllü branşlarda herhangi bir modülün toplam saatinin yüzde 20'sine kadar gelmediği takdirde o modülden başarısız sayılacak ve sertifika alma hakkını kaybedecek. Kursiyerler bu durumda sertifika alma hakkını kaybedecek ve 1 yıl boyunca ORMEK'ten eğitim alamayacak. - ORDU