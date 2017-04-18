Ormanlık Arazide Fetö'ye Ait Yasak Yayınlar Bulundu

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri tarafından yapılan çalışmada Sorgun Çamlığı'nda ormanlık alan içerisinde Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait yasak yayınlar ele geçirdi.



Bir ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiinde Port River otel karşısında ormanlık alan içerisinde bir ağacın altında FETÖ'ye ait 39 adet kitap ele geçirdi. Kime ait olduğu belirlenemeyen kitaplar Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda yakılarak imha edildi. - ANTALYA