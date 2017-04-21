Ormanlık Alanda Kaybolan Yaşlı Adamı Jandarma Buldu

Bursa'da evinden ayrıldıktan sonra kaybolan yaşlı adamı, 19 saat sonra jandarma ormanlık alanda buldu.



Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesine bağlı Büyükdeliler Mahallesi'nde ikamet eden 85 yaşındaki Mehmet Kuru, dün akşam 18.00 sıralarında evinden ayrılıp bir daha geri dönmedi. Ailesinin haber vermesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaşlı adamın bulunması için çalışma başlattı. 19 saat sonra ormanlık alanda jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulunan Mehmet Kuru, yapılan sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA