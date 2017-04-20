Ormanlık Alanda Erkek Cesedi Bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa gömülü halde erkek cesedi bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Yılankale Korkar mevkisinde ormanlık alanda Erhan Yılmaz, çocuklarıyla birlikte gezintiye çıktı. Ormanlık alanda bulunan köpeklerin sürekli havlaması Yılmaz'ın dikkatini çekti. Bunun üzerine Yılmaz, köpekleri havladığı bölgeye gitti. Yılmaz, bir kısmı toprak üzerine çıkmış ceset gördü. Durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, toprağı kazıp cesedi çıkardı.



Polisin olay yerinde yaptığı incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlenirken, kimliği henüz belirlenemedi. Öte yandan polisin ceset üzerinde ilk incelemelerinde, cesedin birçok yerinde dövme olduğunu tespit etti. Polis cesedin kimliğini belirlemek için Adana genelinde ve çevre ilçelerdeki kayıp başvurularını değerlendirmeye başladı.



Ceset incelemek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis olay ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.



(Süleyman Cenk İdaye /İHA)