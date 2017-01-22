Ormanlık Alanda Çıkan Ot Yangını Büyümeden Söndürüldü

Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan ot yangını ağaçlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Binası yakınlarında bulunan ormanlık alandaki kuru otlar bilinmeyen nedenlerden dolayı alev alarak yandı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN