Ormanlık Alana Dökülen Kimyasal Atıklar Toplandı

Körfez Belediyesi ve İZAYDAŞ ekipleri, ormanlık alana dökülen kimyasal atık çamuru kaldırdı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi ekipleri, ormanlık alana dökülen onlarca çuval için harekete geçti. Körfez Kalburcu Köyü yakınlarına bırakılan atıklar sonrası, Körfez Belediyesi'ne ait kepçeler bölgeye gönderildi. İZAYDAŞ ekipleri ile ortak çalışma sonrasında yaklaşık 2 kamyon atık, İZAYDAŞ'a götürüldü. Çevrede ağır bir kokuya neden olan ve doğaya zarar veren çamurun kim yada kimse tarafından döküldüğü ise başlatılan soruşturma sonrasında ortaya çıkacak. Kaldırılan alan ise ekiplerce temizlendi, eski haline getirildi. - KOCAELİ