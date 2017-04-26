Ormanlı Belediyesinin Çalışmaları

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, yıl sonuna kadar beldenin alt ve üst yapı sorunlarını büyük oranda çözüme kavuşturmak istediklerini bildirdi.



Başkan Başol, gazetecilere yaptığı açıklamada, beldenin sorunlarını program dahilinde ortadan kaldıracaklarını söyledi.



Tek amaçlarının sorunları çözülmüş bir beldede vatandaşların yaşamasını sağlamak olduğunu anlatan Başol, şöyle konuştu:



"Belirlediğimiz program dahilinde sorunlarımızın çözümüne başladık. Özellikle alt ve üst yapıda önemli çalışmalar yapacağız. Beldemizde Sarıkaya Mahallesi'ndeki mezarlıkta çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarımız sürüyor. Bunun yanı sıra yıl sonuna kadar beldemizde ulaşım sorununu tamamen çözüme kavuşturmuş olacağız. Beton ve kilitli parke yolu olmayan alan bırakmayacağız."