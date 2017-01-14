Ormanın Kahramanı

Oyun, Doğa isimli ana karakterin ormanda kaybolmasıyla başlar. Üzgün bir ağacı fark eder ve ağaçla konuştuktan sonra oduncunun onu keseceğini öğrenir. Ağaç, bu yüzden çok mutsuzdur. Doğa, ağaca yardım etmek ister ve oduncuyu ağacı kesmemesi için ikna etmeye çalışır. Ancak başarısız olur. Sonunda Doğa'nın ısrarlı çabalarına dayanamayan oduncu, Doğa'ya ağacı kesmemek için 2 şartı olduğunu belirtir.



Kraliçe Arı'nın bal peteğini ve Ulu Kartal'ın tüylerden birini getirmesi halinde ağacı kesmekten vazgeçeceğini söyler. Bu sırada oyuna Bay Sincap ve Tırtıl da dahil olur ve Oduncu Amca'nın verdiği görevlerde Doğa'ya yardım etmek isterler. Doğa, Bay Sincap ve Tırtıl, Oduncu Amca'nın verdiği görevleri yerine getirmek ve ağacı kurtarmak için yola koyulurlar. Doğayı ve ağaçları korumanın yanında arkadaşlık olgusunun da sıklıkla işlendiği oyunda, 3 arkadaş Kraliçe Arı ve Ulu Kartal'ın verdiği görevleri yerine getirirler ve sonunda dostları ağacı kurtarmayı başarırlar.



Artistik İşler Sahne Sanatları



Yazan: Melih Aydoğmuş



Yöneten: Hülya Savaş



14.01.2016 Cumartesi



Saat: 13.00



Yer: Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Avni Anıl Sahnesi



*Etkinliğimiz davetiyelidir, davetiyeler bir kişiliktir.



*5 yaş ve üzeri çocuklarımız içindir.



*Engelli çocuklarımız haricinde veliler oyuna alınmamaktadır.