Ormandaki İnfazı 'Kopuk Tespih' Aydınlattı

BURSA'da ailesi tarafından 35 gündür aranırken ormanlık alanda toprağa gömülen cesedi bulunan 25 yaşındaki Ömer Erkmen cinayeti ile ilgili jandarma, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Başından 2 kurşunla öldürülen Ömer Erkmen'in katil zanlılarının kopuk tespihteki parmak izlerinden tespit edilerek yakalandığı bildirildi.



Merkez Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi'nde oturan Emine Erkmen, uyuşturucu madde kullanan 3 çocuğundan ortancası olan Ömer Erkmen'den bir aydır haber alamaması üzerine cumhuriyet savcılığına başvurdu. Emine Erkmen, "Ömer maalesef madde kullanıyordu. Onu merak ettiğimi bildiği için beni sürekli olarak arardı. En fazla iki gün eve gelmezdi. Bu süre içersinde kontörü yoksa arkadaşının telefonundan arayıp bilgi verirdi. Geçtiğimiz 5 Mart günü kendisi ile gece telefon konuşması yaptım. Bana, 'anne Çirişhane mahallesindeyim. Mutlaka geleceğim' dedi. Sonra telefonu kapandı. Oğlum ne aradı ne sordu. Çocuğumun hayatından endişe ediyorum" dedi.



Jandarma ve polis arama çalışmalarını sürdürürken 9 Nisan'da merkez Yıldırım İlçesi'ne bağlı Cumalıkızık'da ormanlık alanda tarlasına gitmekte bulunan bir kişi, toprağın üzerinde beyaz eşofman parçası görüp ayağıyla dokunca, ceset ile karşılaştı. Haber verilmesi üzerine Yıldırım İlçe Jandarma ekipleri ile Cumhuriyet Savcısı olay yerine giderek inceleme başlatıldı. Toprağa gömülmüş halde bulunan ceset, çıkarıldıktan sonra Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopsi sonucu başına tabanca ile iki el ateş edilerek öldürülen kişinin Ömer Erkmen olduğu belirlendi.



Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kurularak, cinayetin soruşturmasına başlandı. Mayın dedektörü ile cesedin bulunduğu yerde yapılan aramada, 2 boş kovan ile kopmuş bir tespih bulundu. Birleştirilen tespihten elde edilen parmak izleri ve fiziki takip sonucu Gürsu TOKİ'de eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucunda cinayet şüphelileri oldukları bildirilen M.A.K. (28), F.D. (26), E.E. (26) ve A.U. (31) gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan çapraz sorgulama sonucunda cinayeti S.E. (35) ve Ş.E.'nin (31) kız meselesi yüzümden birlikte işlediklerini belirledi. Bu üzerine S.E. ile Ş.E. de yakalandı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 şüpheli kişiyi, geniş güvenlik önlemi altında Bursa Adliyesi'ne sevk etti. - Bursa