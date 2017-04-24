Ormanda Yaralı Halde Bulunan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Pamukkale'de polise kaçırılarak gasp edildiği ve bacağından bıçaklandığı ihbarında bulunan yaralı kişi, hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, mermer işçisi Fatih Sarıekiz (31), polisi arayarak Tekke Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana kaçırılıp gasp edildiği ve bacağından bıçaklandığı ihbarında bulundu.



İhbar üzerine harekete geçen polis, ormanlık alanda yaklaşık bir saat süren arama sonucu yaralı halde bulduğu Sarıekiz'i, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.



Sağ bacağından bıçaklanan Sarıekiz'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.