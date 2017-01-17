Ormanda Ölü Bulunan Şahsın Evinde Ailesinin de Cesetleri Bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan şahsın annesi, hamile eşi ve üvey kız kardeşi de evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.



Bugün sabah saat 09.30 sıralarında, Kaynaklar Mahallesi ormanlık alana giriş olan 205/25 Sokak üzerinde bir erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada cesedin, başka bir yerde öldürüldükten sonra yol kenarına atıldığını tespit etti. Cesedin, Buca'da telefon satışı yapan 27 yaşındaki Hüseyin Tiryaki'ye ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri cinayetle ilgili soruşturma başlatırken, durumun bildirilmesi üzerine Tiryaki'nin ailesine polis ulaşmaya çalıştı ancak ulaşamadı. Hüseyin Tiryaki'nin yakınları, Tiryaki'nin ailesiyle birlikte oturduğu Buca ilçesi Menderes Caddesi'ndeki evine gitti. Evin kapısını defalarca çalınması ve telefonlarla aranmalarına rağmen Tiryaki'nin ailesinin cevap vermemesi ve kapıyı açmaması üzerine, yakınları çilingir yardımıyla eve girdi.



Evde de ailenin cesedi bulundu



Eve girenler Hüseyin Tiryaki'nin 3 ay önce evlendiği eşi 3 aylık hamile Fadime Tiryaki, annesi Aysel Aslan ve üniversite öğrencisi üvey kız kardeşi Behiye Aslan'ın bıçaklanıp öldürülmüş cesetlerini buldu. Cesetleri gören Hüseyin Tiryaki'nin yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Hüseyin Tiryaki'nin annesi Aysel Aslan'ın, Hüseyin Tiryaki'nin babasından ayrıldıktan sonra ikinci evliliğini yaptığı, kızı Behiye Aslan'ın bu evliliğinden dünyaya geldiği öğrenildi. Hüseyin Tiryaki, eşi Fadime Tiryaki, annesi Aysel Aslan ve üvey kız kardeşi Behiye Aslan ile birlikte kaldığı belirtildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir aileden 4 kişinin infaz edildiği olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. - İZMİR