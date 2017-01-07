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Ormanda Mahsur Kalan Dizi Ekibi Kurtarıldı

Ormanda Mahsur Kalan Dizi Ekibi Kurtarıldı

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHABelgrad Ormanı'nda çekim yapan dizi ekibinin yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine kurtarma ekipleri harekete geçti.

Ormanda Mahsur Kalan Dizi Ekibi Kurtarıldı

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Belgrad Ormanı'nda çekim yapan dizi ekibinin yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine kurtarma ekipleri harekete geçti.

"İçerde" dizisi oyuncularından Nebil Sayın, sosyal medya hesabından "80 kişi 20 araç 8 saattir Belgrad Ormanı'nda mahsuruz. Araçlar kara saplandı, yakıtımız bitiyor" yazdı. Sosyal medyadan yazılanlar ve telefon ihbarı üzerine İtfaiye, Jandarma ve AKUT'tan kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Dizinin yapım şirketi tarafından yapılan açıklama ile ekibin kurtulduğunu duyuruldu. Açıklamada, "Ağır hava muhalefeti nedeniyle ekibimizin yaşadığı ulaşım problemi Belediye, Jandarma ve Valiliğin yardımlarıyla çözüme ulaşmıştır. İlgilenen herkese teşekkür ederiz" denildi.

Görüntü Dökümü:

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Belgrad Ormanı tabelası

Ormana giden karla kaplı yol

Belediye aracının yolu kapatması

07.01.2017 - 12.39Haber Kodu : 170107087_

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