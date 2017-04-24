Ormanda Kaybolan 82 Yaşındaki Kişinin Cesedi Bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iki gün önce ot toplamak için ormana giden kişinin cesedine ulaşıldı.



İbrahim köyünün Koçcuvaz Mahallesi'nden iki gün önce ormanda ot toplamak için evden ayrılan Yıldırım Özkan'ın (82) bulunması için jandarma ekiplerinin yanı sıra Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) alandaki tarama çalışmalarını sürdürdü.



Çalışmalara destek veren köy sakinleri, Özkan'ın cesedini evine bir kilometre uzaklıktaki Güvercinpuvarı mevkisinde topladığı otların yanında buldu.



Özkan'ın cesedi otopsi için Bozkurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.