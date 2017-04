Ormanda Bulunan Cesedin Yarısını Hayvanlar Yemiş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde gömülü halde bulunan erkek cesedinin yarısını hayvanların yediği ortaya çıktı. Sol kolunda dövme bulunan cesedin Yakup Çelik'e ait olduğu sanılıyor.



Edinilen bilgiye göre, dün akşamüzeri Yılankale Korkar mevkisinde ormanlık alanda Erhan Yılmaz, çocuklarıyla birlikte gezintiye çıktı. Ormanlık alanda bulunan köpeklerin sürekli havlaması Yılmaz'ın dikkatini çekti. Bunun üzerine Yılmaz, köpeklerin havladığı bölgeye gidince bir kısmı toprak üzerine çıkmış cesedi görünce polise haber verdi.



Yüzeye yakın gömülünce hayvanlar çıkartıp yedi



Olay yerine gelen polisler önce kafatası ve bacak kemikleri buldu. Daha sonra bu alan kazıldığında bir erkek cesedi çıktı. Ceset yüzeye çok yakın gömüldüğü için cesedin bir kısmının hayvanlar tarafından çıkartılarak yendiği belirlendi. Cesedin sol tarafı tamamen dururken, sağ tarafının kemikleri kaldığı görüldü. Polis, cesedin 50-55 gün önce gömüldüğünü tahmin ediyor.



Dövmelerden kesin olmayan isim teşhisi



Polis cesedin kalan bölümünde yaptığı incelemede çok sayıda dövme olduğunu belirledi. Özellikle sol bileğindeki dövme dikkat çekti. Polis bunun üzerine Ceyhan'da dövme yapan iş yerlerini tek tek gezip dövmelerin fotoğraflarını göstererek, bu tür dövmeleri kimin yaptırdığını sordu. Dövmeciler Yakup Çelik (28) isimli şahsın bu tür dövmeler yaptırdığını söyledi. Bunun üzerine polis Yakup Çelik'i araştırıp ailesine ulaştı. Ailesi de ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldığı için buraya geldi. Aile cesedin kafasının hayvanlar tarafından tamamen yendiği için dövmelerin Yakup Çelik'in yaptırdığı dövmeler olduğunu söyledi. Kesin teşhis yapılamadığı için aileden DNA örneği alınarak eşleştirmeye gönderildi.



Antalya'da barlarda çalışmış



Bu arada, Yakup Çelik'in Antalya'da barlarda çalıştığı, uzun süre önce annesinin hayatını kaybettiği, geriye kalan ailesinin de Antalya'da çalıştığını düşünerek kayıp başvurusu yapmadığı öğrenildi. Ayrıca polisin teşhis için gelmesinden sonra Yakup Çelik'in telefonunun arandığı ancak ulaşılamadığı, çalıştığı yere de yaklaşık 2 aydır gitmediği belirlendi.



Öte yandan, cesedin yarısının ve kafasının hayvanlar tarafından yendiği için nasıl öldürüldüğü belirlenemedi. Şahsın bıçakla mı, silahla mı ya da boğularak mı öldürülüp gömüldüğü ya da diri diri mi gömüldüğü yapılacak detaylı otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak. - ADANA