Ormanda Bıçaklanıp Gasp Edildiğini İddia Etti

DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, 31 yaşındaki Fatih Sarıekiz, polise 3 kişi tarafından kaçırılarak gasp edildiğini ve bacağından bıçaklandığı ihbarında bulundu. Hastanede tedaviye alınan Sarıekiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Olay, Mermer işçisi Fatih Sarıekiz'in bugün polisi arayarak Pamukkale'nin Tekke Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda kaçırılıp gasp edildiğini iddia etmesiyle ortaya çıktı. Sarıekiz, üç kişi tarafından kaçırılarak ormanlık alana getirildiğini ve bacağından bıçaklanarak bir miktar parasının gasp edildiğini söyledi. İhbar üzerine polis, Sarıekiz'i yaklaşık bir saat süren arama sonucunda ormanlık alanda yaralı halde buldu. Sağ bacağından bıçaklanan Sarıekiz, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan talihsiz adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Sarıekiz'in kiralık otomobili de ormanda terkedilmiş halde bulundu.



Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



- Denizli