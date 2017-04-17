Ormancılar Yangın Takibini Orbis'ten Yapacak

Amasya Orman Bölge Müdürlüğünde Yangın Şube Müdürlüğü tarafından merkez işletme müdürlüğü teknik personeline yönelik yangın verilerinin Orman Bilgi Sistemi'ne (ORBİS) girilmesi ve takibini içeren konularda eğitim semineri düzenlendi.



Yangın Şube Mühendisi Gülcan Civcivoğlu tarafından verilen eğitimde yangın veri giriş ekranın tanıtılması ve bilgi girişlerinin nasıl girileceği anlatıldı. Öncelikle yangın için görevlendirilen araçların plakalarının ve personel için gerekli bilgilerin sisteme girildiğini belirten Gülcan Civcivoğlu, büyük yangınlar için daha önceden oluşturulan yangın organizasyon şeması üzerinde personel görevlendirilmesi yapılarak yangın sevk ve organize amiri, cephe amiri, tim amirlerinin belirlenerek sisteme tanımlanması ve yangın mükellef isimlerinin sisteme eklenmesiyle oluşacak herhangi bir olumsuz yangın koşulunda yangına en kısa sürede zaman kaybetmeden müdahale edileceğini söyledi.



Bu sayede işgücü, maliyet ve hasar oranlarını en aza indirip en iyi sonucun elde edilmesini amaçladıklarını vurgulayan Civcivoğlu, eğitimden azami ölçüde fayda elde etmek istediklerine değindi.



Seminere, Amasya Orman İşletme Müdürü Uğur Tamer Çelik, teknisyenler Şahin Sucuoğlu ve Ahmet Karaköse de katıldı. - AMASYA