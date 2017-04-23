Ormana Ot Toplamaya Giden Yaşlı Vatandaş, Kayboldu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ormanda ot toplamak için evinden ayrılan yaşlı vatandaş, bir süre sonra eve dönmeyince aranmasına başlandı.



Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı İbrahim Köyünün Koçcuvaz Mahallesinde ikamet eden Yıldırım Özkan (82), ormanlık alanda ot toplayacağını söyleyerek evinden ayrıldı. Akşam eve dönmemesi üzerine Yıldırım Özkan'ın yakınları, Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve köylüler, ormanlık alanda arama çalışması yaptı.



Bölgede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Kastamonu AFAD, Jandarma ve UMKE ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını güçlükle yürütüyor. - KASTAMONU