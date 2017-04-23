Ormana Ot Toplamaya Giden Alzheimer Hastası Kayboldu

KASTAMONU'nun Bozkurt İlçesi İbrahim Köyü'nde dün sabah ot toplamak için ormana giden Alzheimer hastası 82 yaşındaki Yıldırım Özkan'dan haber alınamıyor.



Alzheimer hastası Yıldırım Özkan, dün sabah "Ormana ot toplamaya gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Köylülerin yaptığı aramada Özkan bulunamadı. Bunun üzerine jandarmaya kayıp başvurusu yapıldı. Jandarma ile birlikte AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede şuana kadar yapılan aramalarda Özkan'a ulaşılamadı.



- Kastamonu