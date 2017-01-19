Yarış Yaparken Yol Kenarındaki Çifti Ezdi, 22 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

Mudanya ilçesinde 2015 yılının Ağustos ayında çıkan orman yangınını seyretmek için araçlarını yol kenarına çeken Seyit (35) ve Deniz Çekirge (34) çiftine, iddiaya göre yarış yaptığı öne sürülen 4 otomobilden birisi çarptı. Çift kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücü Ercan Mandıracı (35) tutuklandı.

''HANTAL BİR ARABA KULLANIYORDUM''

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek ve yaralamak" suçlarından 3 ila 22.5 yıl arasında hapis cezası talebiyle tutuklu yargılanan tekstilci Ercan Mandırcı, "Dört arabayla Mudanya'ya yemek yemeğe gittik. Alkol almadım. Gece 01.00 sularında herkes arabasına binerek Bursa'ya doğru hareket etti. Kullandığım 1998 model BMW hantal bir arabaydı.

"ÇOK ÜZGÜNÜM, PİŞMANIM"

Hızım 90-100 civarındaydı. Bursa'ya doğru seyir halindeyken, 3. şeritteki arabalar aniden durdu. Yangından dolayı duman vardı. Önümdeki araç da durunca fren yaptım. Arabam kontrolden çıktı. Neye çarptığımı hatırlamıyorum. Kaza sırasında devrilen arabamdan çıktım. Oradaki insanlar üzerime gelince olay yerinden uzaklaştım. Çok üzgünüm. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Pişmanım" dedi.

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ALINDI

Adli Tıp Kurumu ve bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan sürücü hakkında Cumhuriyet Savcısı mütalaasını verdi. Cumhuriyet Savcısı, birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verildiği için 15 yıla kadar cezası istedi. Ayrıca Cumhuriyet Savcısı, TCK'nın 22/3 maddesinin de tatbik edilmesini isteyerek, cezasının üçte bir veya cezanın yarısına kadar arttırılmasını talep etti. Duruşma karara bağlanmak üzere ileri bir tarihe ertelendi.