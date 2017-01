Orman ve Su Işleri Bakanlığından 2016'da Dev Yatırımlar

ZEHRA AYDIN - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2016'da ziyaret ettiği 72 ildeki programlarda, maliyeti 23 milyar 181 milyon lira olan bin 126 tesisin açılışını yaptı, maliyeti 12 milyar 711 milyon lira olan toplam bin 601 tesisin ise yatırım müjdesini verdi.



Bakan Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Türkiye'de en büyük yatırımları gerçekleştirdiğini belirterek, kamu kurumları içinde en fazla ödeneğe sahip kurumun Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olduğunu ifade etti.



Eroğlu, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de en fazla ödeneğe sahip kurumlar arasında yer aldığını kaydetti.



Bakanlığın çok ciddi yatırımlar yaptığına dikkati çeken Eroğlu, "2016 yılı çok bereketli geçti, çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik. 1 Ocak 2016'dan bu yana 72 il ziyareti gerçekleştirdik. Bu programlarda 597'si temel atma, 529'u açılış olmak üzere, toplam bin 126 tesis için merasim yaptık. Bu tesislerin toplam maliyeti 23 milyar 181 milyon liradır. 72 il programında toplam maliyeti 12 milyar 711 milyon lira olan toplam bin 601 tesisin yatırım müjdesini açıkladık. Ben çok dolaşan biriyim, bu yıl karayoluyla 50 bin 627 kilometre yol katettik. Türkiye'de geçmediğim yol yok." diye konuştu.



Bakanlığın büyük yatırımlarının açılışlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını anımsatan Bakan Eroğlu, şunları söyledi:



"2015 yılında tamamlanan 39 ilimizdeki 99 baraj ve HES'in açılışı 14 Ocak'ta Cumhurbaşkanımız tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan açılışı Arena'da yaptı, çok büyük bir kalabalık vardı. Cumhurbaşkanımız sadece düğmeye basarak bir anda 99 baraj ve HES'in açılışını yaptı. Tarihte görülmemiştir böyle bir olay, başka ülkelerde de örneği yoktur, varsa hodri meydan. Bu projelerin toplam kurulu gücü 2 bin 200 megavat, yıllık enerji üretimi 7,4 milyar kilovatsaattir. Bir başka ifadeyle bu tesislerin ürettiği enerji miktarı Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop olmak üzere 7 ilimizin bir yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak kapasitededir.



Bu tesislerin milli ekonomiye katkısı ise yıllık yaklaşık 1,1 milyar lirayı bulacaktır. Projeler için özel sektörün yaptığı yatırım tutarı 10 milyar liradır. Ayrıca, Bakanlığımız tarafından 2016 yılında tamamlanan ve 4 milyar lira maliyetli 151 tesis 22 Aralık'ta Cumhurbaşkanımız tarafından hizmete alındı. Cumhurbaşkanımızın sadece bu sene Orman ve Su İşleri Bakanlığına ait 250 tesisin açılışını yaptı ve bunun toplam maliyeti 14 milyar liradır."



DSİ alanında 379 tesis açıldı



Bakan Eroğlu, geçen yıl Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün alanında 4 milyar 147 milyon liralık 379 tesisin açılışını yaptıklarına işaret ederek, "Bu tesislerin 35 baraj, 19 gölet/gölet ve sulama tesisi, 49 sulama, 9 içme suyu, 1 enerji, 254 taşkın koruma, 12 diğer maksatlı tesislerdir." bilgisini verdi.



"1000 Günde 1000 Gölet ve Sulama Projesi"ni bitirdiklerini aktaran Eroğlu, bu konuda Bakanlığın dünya rekoru kırdığını vurguladı.



Türkiye'deki içme suyu sorununu çözdüklerini ifade eden Eroğlu, "Çözüm üretirken bir günlük, iki günlük, bir yıllık, iki yıllık değil, en az 30-40 yıl sonrasının ihtiyaçlarını dikkate alarak çözüyoruz. Yani palyatif çözüm bizde yasaktır, köklü çözüm esastır." dedi.



Büyük projeler



Ilısu Barajı ve HES, Silvan Projesi, Yusufeli Barajı, Melen Barajı ve Gerede Tüneli'nin devam eden büyük projeler olduğunu anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:



"Ilısu Barajı, dolgu hacmi bakımından Türkiye'nin ikinci büyük, kurulu güç bakımından dördüncü büyük, Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj ve HES'tir. Kurulu gücü bin 200 megavat, yıllık ortalama enerji üretimi ise 4,12 milyar kilovatsaattir. Sadece elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye yılda 880 milyon lira katkı sağlayacaktır. Şu an itibarıyla baraj inşaatında yüzde 85 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Silvan Projesiyle ise toplam 2 milyon 350 bin dekar alanın sulanması hedeflenmiştir. Sulamanın yanı sıra enerji faydası da olacak Silvan Barajı 160 megavat kurulu gücünde olacaktır. Proje muhtevasında Silvan Barajı başta olmak üzere 8 baraj ve 23 sulama tesisi olmak üzere toplam 31 iş mevcuttur. Projenin 2015 yılı fiyatları maliyeti 6,8 milyar liradır. Projenin tamamen bitirilip hizmete alınmasıyla yaklaşık 305 bin kişiye iş imkanı, yılda 1,1 milyar lira ekonomiye katkı sağlanacaktır. Şu an itibarıyla baraj inşaatında yüzde 65 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır."



Yusufeli Barajı'nın çift eğrilikli ince kemer baraj tipinde, 270 metre yüksekliğiyle kendi sınıfında dünyanın en yüksek üçüncü, Türkiye'nin ise en yüksek barajı olacağına vurgu yapan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"540 megavat kurulu gücüyle yılda 1 milyar 827 milyon kilovatsaat enerji üretimiyle ülkemiz ekonomisine yılda 330 milyon lira katkı sağlayacaktır. Proje 7 senede kendini amorti edecektir. Şu an itibarıyla baraj inşaatında yüzde 58 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Melen Barajı tamamlandığında İstanbul şehrimizin 2071 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Şu anda baraj inşaatında yüzde 88 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.



Gerede Tüneli ise Türkiye'nin 31 bin 592 metre uzunluğundaki, 4,5 metre çapındaki en uzun tünellerinden biridir. Toplam 31 bin 592 metre uzunluktaki Türkiye'nin en uzun içme suyu maksatlı tüneliyle Ankara'nın 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Şu an itibarıyla projede yüzde 86 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır."