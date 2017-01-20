Orman ve Su İşleri Bakanlığı Tabiatın Hizmetinde…

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tabiatı koruyucu önlemler almaya devam ediyor.

Bu çerçevede Kaz Gölü içerisinde toplam 443 dekar alan toplu makinalı çalışma imkânları dâhilinde temizlenecek.

Göl İçerisinde Toplam 443 Dekar Su Yüzeyi Oluşturulacak

DSİ tarafından Kaz Gölü ve çevresinde yapılan arazi etütlerinde Kaz Gölü ve civarı rotasını izleyen kuşların konaklayabilmeleri, iniş ve kalkış yapabilmeleri maksadıyla göl yüzeyini aşırı kaplayan sazlıklar kesilecek. Ayrıca göl alanının daralmasını önlemek, su derinliğini artırmak ve göl aynasını çıkarabilmek maksadıyla zeminde balçık ile biriken tortulların temizlenmesi planlanıyor. Bu çalışmalar neticesinde Kaz Gölü içerisinde toplam 443 dekar su yüzeyi oluşturularak, su yüzeyine göç eden ya da kışlayan kuşların rahatlıkla inip kalkış yapmaları sağlanacak.

DSİ, Kaz Gölündeki Doğal Hayatı Korumaya Devam Ediyor

Pazar –Zile karayolu üzerinde, Üzümören beldesi mevkiinde yer alan Kaz gölü Tokat'ın en benzersiz ve en büyüleyen noktalarından biri. Yerli ve göçmen kuşların önemli üreme ve konaklama sahası olan göldeki çalışmalar kuşların kulaçlama döneminin başlangıcı olan Mart ayına kadar devam edecek. Bu doğrultuda ilk etapta, göl içine makinelerin yürümesi ve dip çamurunu alabilmesi için bir platform oluşturuldu. Temizlik çalışmaları için de Kaz Gölü Yaban Hayatı Koruma Alanı içerisinde 3 adet adacık oluşturulacak.

"Tabiata ve Millete Daima Hizmet"

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, tabiata ve millete daima hizmet ettiklerini belirterek "Son zamanlarda kuşlar gölde bazı sıkıntılar yaşıyordu. Biz bu sorunları bilimsel metotlarla çözmek maksadıyla çalışmalara başladık. Kaz Gölü'nde ki mevcut doğal hayatı korumaya devam edeceğiz. Onlarca çeşit kuşu barındıran ve eşsiz tabiat güzelliğine sahip olan Kaz Gölü'nü tabiat âşıkları mutlaka görmeli" dedi.