Orman ve Su İşleri Bakanlığı Sur ve Nusaybin'deki Çalışmalara Destek Veriyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı bölücü terör örgütü ile mücadele esnasında birçok binanın zarar gördüğü Diyarbakır'ın Sur İlçesi ile Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde gerçekleştirilen yeniden inşa çalışmalarına desteğini sürdürüyor.



Bölücü terör örgütünün kökünü kazımak için yürütülen faaliyetler esnasında hasara uğrayan binaların ve yolların yeniden inşası için çalışmalar devam ediyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı da Sur ve Nusaybin'deki çalışmalara Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü vasıtasıyla hem araç-gereç hem de personel konusunda destek veriyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatı ile 24 saat esasına dayalı olarak destek verilen çalışmalarda şimdiye kadar DSİ'ye ait 85 adet muhtelif cinste iş makinası ve 117 personel görev aldı. Çalışmalar kapsamında 39,3 km yol yapılırken 950 adet barikat kaldırıldı. Ayrıca bin 45 adet ev yıkılarak enkazı taşındı.



"Bize nerede ihtiyaç varsa orada olduk, bundan sonrada olacağız"



Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, 15 Eylül 2015 tarihinden bu yana bölgedeki çalışmalara destek verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Sur ve Nusaybin'de halen 17 adet iş makinamız ve 30 personelimizle hafriyat kaldırma konusunda desteğimizi sürdürüyoruz.15 Temmuz sürecinde de iş makinalarımızla kışlaların önünü tutarak cuntacılara karşı koyan Bakanlığımız Fırat Kalkanı Operasyonu'na da hem ekipman hem de personel desteği verdi. Vatanımız için, birliğimiz için ve bayrağımız için bize nerede ihtiyaç varsa orada olduk, bundan sonrada olacağız. Gerek ülkemizin içinde gerekse de sınır bölgelerimizde hainlere geçit vermedik, vermeyeceğiz." - ANKARA